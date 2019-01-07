新北輔具超音速2.0計畫 今年擴大身心障礙者適用

2019-01-07 22:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應中央長照2.0政策，新北市政府推出「輔具超音速2.0版」計畫，民眾在出院前可先評估需求，符合資格者，可至北北基宜桃390家特約廠商購買輔具，直接扣除補助金額，不須再持單據到區公所申請，縮減過去至少1至2個月等待期，今年全市16萬餘名身心障礙者都可納入這項快速服務，讓更多民眾受惠。

新北市長侯友宜今天至板橋區杏一醫療用品店視察時表示，過去失能長輩申請輔具從核定到領取，再等補助款核撥，須等待50天，對於急需使用者非常不便，市府推出「輔具超音速」計畫，現場評估核定後，可馬上拿到輔具，2.0版則是民眾不須舟車勞頓到公所申請補助，由廠商向市府請款，達到簡政便民，預計今年4月擴大至全市身心障礙者適用。

社會局身心障礙科科長徐綺櫻說明，「輔具超音速2.0」計畫針對有長照需求者，出院前可進行評估，經核定符合資格，可至北北基桃宜390家特約廠商購買，不用再持單據到區公所申請補助，由店家直接扣除補助金額，一般戶只須負擔總額3成、中低收入戶負擔1成、低收入戶免費，即可將輔具帶回家使用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/