省下飲料錢 女高中生集體捐零錢暖心助老

2019-01-07 22:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重區的金陵女中發起「2019年第一件好事」活動，號召學生省下飲料錢，捐助給弘道老人福利基金會的弱勢長者，從2018年12月24日到今年1月4日，短短10天就募得6萬餘元，募得款項今天在朝會時捐給弘道老人福利基金會，作為支持「寒冬助老、刻不容緩」獨居弱勢長輩照顧之用。

金陵女中連續四年響應弘道老人福利基金會歲末關懷活動，不僅全校合力捐出善款，每年更有約30名學生到弱勢長輩家中大掃除、陪辦年貨。

國三學生林佳璇以及國二學生楊閔棻說，從入學起開始就加入寒冬助老行列，不僅省下飲料錢響應零錢捐，每年一定會到長輩家幫忙除舊佈新。

林佳璇說，第一次參加大掃除活動時，看到長輩家廚房滿滿又黑又厚地油垢、又有超多蟑螂，費了一番功夫才打掃完，但看見長輩的微笑，覺得一切都值得了。林佳璇說，和弱勢長輩互動後，更珍惜與家人相處的時間，未來還想參加海外服務隊，幫助社會上更多的弱勢族群。

弘道老人福利基金會新北服務處主任陳奐宇說，弘道新北服務處全年關懷服務696位的弱勢長輩，這些長輩可能是經濟弱勢或是獨居，而歲末關懷活動「寒冬助老、刻不容緩」，預計為每位長者募得約3600元的除舊布新、年貨、年菜和圍爐餐款項，總計需要250萬元，目前仍有約130萬元的缺口，希望有愛心的民眾捐款支持，捐款可洽8991-3925。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/