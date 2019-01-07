中市大里光正段社宅申請開跑 首日收件95件

2019-01-07 20:25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市大里區光正段第一期社會住宅今日起受理民眾申請承租，台中州廳及大里區公所湧現人潮，有人索取申請書，有人到場送交申請文件，首日總計共收件95件，以1房型申請件數最多，占了近一半。住宅處表示，申請期限至2月1日，將在3月29日抽籤，5月25日入厝。

住宅處表示，大里區光正段第1期社會住宅開放196戶承租，其中，1房型118戶、2房型68戶、3房型10戶，每戶配備冷氣、廚具、衛浴設備、床箱、衣櫃、窗簾等傢俱。

台中市社會住宅租金為市場租金水準7折以下，且第1年租金優惠5折、第2年6折、第3年7折。經由3家不動產估價師進行市場租金估價，大里區光正段社會住宅第1年每月租金含管理費一房型僅需2700至3500元、二房型5900至6100元、三房型8200元。

市府自今天起在台中州廳及大里區公所受理民眾申請承租，由於租金相當優惠，受理現場人潮不斷，有些民眾去索取申請書及詢問相關事宜，有些人則準備好各項文件，趕在首日完成申請，住宅處也加派人力協助民眾檢視書件，今天總計收件95件。根據住宅處統計，申請1房型有47件、2房型40件、3房型4件，另4件補正中，還不確定房型。

住宅處表示，申請期限至2月1日，申請截止後，將在3月29日以電腦抽籤方式抽出正取及備取戶，並非先申請者即優先，因此建議有意申請者避開人潮較多的第一週及最後一週，而中籤者將可在5月25日入厝。

住宅處協助申請社會住宅的民眾填寫文件。（台中市政府住宅處提供）

大里區光正段社會住宅申請 首日湧入人潮。（台中市政府住宅處提供）

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