萬華檳榔攤放納粹旗 美籍攝影師批：絕對的無知

2019-01-07 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北萬華龍山寺附近某檳榔攤店內掛上2面納粹旗，日前被美籍攝影師奧斯特豪斯（Nathan Osterhaus）拍下大嘆「絕對的無知」。房東解釋，掛在店內只是當作藝術品，沒有政治意圖，覺得納粹旗幟僅引起猶太人不悅。

綜合媒體報導，在台灣教英文的自由攝影師奧斯特豪斯在個人IG發表4張檳榔攤照片，照片中店家在顯眼處掛上2幅有著納粹符號的旗幟。他直言「台灣總是讓我失望」，表示已經不是第一次在台灣看到這種事，顯然沒有記取教訓，怒批檳榔攤「絕對的無知」。

據《蘋果日報》報導，房東回應，這2面納粹旗幟掛在店內已有10多年，但都沒有接到檢舉。面對外界質疑，房東提到，旗幟是藝術品，沒有任何政治意圖，認為只有猶太人會對旗幟感到不滿，其他族群並不會在意。也有民眾覺得，檳榔攤是私有地，可以自由擺放喜歡的東西。

2016年時新竹光復高中校慶曾有學生扮成納粹軍人、揮舞納粹旗幟，繞行入場時還有人說「希特勒來了」等言詞，引起國內外砲轟，不僅校長請辭，連總統府都公開致歉。《BBC》曾對此報導，指出台灣教育要學生牢記人名、年代，只為獲取高分，卻沒有教導學生要了解歷史的傷痛。

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