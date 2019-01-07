掃條碼資訊全透明 新北36漁戶獲產銷履歷、生產溯源標章

2019-01-07 20:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府漁業及漁港事業管理處強化漁民自主管理，去年度共輔導10戶養殖戶取得產銷履歷標章（TAP）、26戶養殖及漁撈戶及取得生產追溯條碼 （ QR-code ），水產品包括鮑魚、九孔、鱘龍魚及鱸魚等，民眾只要掃描包裝上的TAP條碼或 QR-code，就能看見產品經營業者、聯絡方式、地點等資訊，買得更放心。

新北市漁業處表示，配合中央政策，前年起輔導養殖及漁撈戶取得QR-code生產追溯條碼，迄今共輔導32養殖戶及漁撈戶；去年起輔導養殖戶取得產銷履歷標章，新北符合申請資格的養殖戶共有51戶，去年完成10戶，將持續輔導。

漁業處表示，漁業處與國立台灣海洋大學水產品產銷履歷驗證暨檢驗中心合作，包括進行現場稽核及採樣等，輔導新北養殖業者取得產銷履歷標章，並邀請學者在漁會辦理3場說明會，向漁船主宣導水產品安全及可追溯性的重要。

農業局長李玟表示，為了讓民眾安心享用新北優質水產品，使消費者與生產者建立互信互惠，市府積極推動食安計畫，輔導業者讓水產品產銷過程透明化，民眾只要掃描包裝上的條碼，就能即時知道產品經營業者、聯絡方式、地點等資訊，讓民眾安心購買，未來若有食安事件發生時，符合規範的生產者，亦可避免連帶損失。

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