中油埋天然氣管線 嘉義大林鄉親抗議不知情

2019-01-07 18:37

〔記者曾迺強／大林報導〕台灣中油公司將沿大林鎮鄉道嘉98線、嘉101線埋設工業用6吋天然氣管線至大埔美精密機械園區，總長6.8公里，大林鎮湖北、過溪、義和等數十位里民認為中油沒有告知就施工埋管，讓鄉親住得不安心，今天拉布條抗議；嘉縣府經濟發展處副處長李鴻明承諾立即停工，取得共識再施工。

李鴻明說，埋設管線攸關工業需求，會要求中油與鄉親加強溝通，待完整資料備妥後通知里長召開說明會，解除鄉親疑慮。

湖北里長劉章說，管線經過三和、内林、溝背、義和、過溪、三村、湖北里，中油在施工前沒向里民說明埋哪種管線、輸送哪種氣體，造成里民人心不安，才集結陳情；大林鎮長簡志偉、縣議員吳思蓉及許有疆也到場聲援鄉親。

鎮民劉順棠說，2天前看到施工機具進駐及設立施工告示牌，才知道要埋設天然氣管線，憂心管線出問題，直言「難道要讓高雄氣爆在大林重現？」要求中油辦說明會，保證管線安全。

台灣中油公司天然氣事業部南區營業處副處長王耀貞說，管線依經濟部能源局規定，深度約1.5公尺，管線會做陰極防蝕及設置多個檢測器，並定期做安全與程序查核；該管線為天然氣（甲烷），有洩漏會往空氣中散去，與高雄氣爆的丙烯不同，危險性相對較低。

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