農曆年前啟用？ 國內最大水道博物館營運時程第3度跳票

2019-01-07 20:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕建造於日治時期的原台南水道，被列為國定古蹟，市政府斥資約1.8億元，進行水源地的修復工程，結合山上花園，規劃成水道博物館，面積56公頃，規模為國內之最，本來計畫要在農曆年前啟用，已確定趕不及，營運時程第3度跳票，引來批評。

市政府文化局長葉澤山解釋，主要是工程變更設計，加上全新整建的花園，若貿然開放，植栽恐不堪人為破壞，因此決定給予半年的養護期，到了暑假再營運，會比較適切，請各界見諒。

位在山上區的原台南水道，是日治時期台灣總督府衛生顧問技師巴爾登，及其學生兼助手濱野彌四郎進行水源、水質調查後，於1912年開始打造，歷時10年完工，迄今歷史將近1世紀，當時也有效改善了民生用水品質。

台南水道於2005年列為國定古蹟，範圍包含已開放的山仔頂「淨水池區」，以及修復中的曾文溪「水源地區」，還有鄰近的原山上苗圃，啟用後，將是國內規模最大的水道博物館。

市政府在2014年接受自來水公司的捐贈後，隨即斥展開台南水道的古蹟修復，水源地園區的整建工程，在2016年3月下旬動土。

修復工程原定去年4年完成，第1次延期到去年底，接著又往後挪至農曆春節前開放，不過市政府文化局已證實，決定在暑假營運，啟用時程等於3度跳票。

葉澤山強調，進度耽擱的原因，主要是歷經了5次變更設計，包含屋頂隱蔽處的毀壞比預期嚴重，還有206地震造成的建物傾斜、裂損，以及快濾筒室與加壓唧筒室外的土壤液化，造成掏空，必須加植上百支的微型樁等。

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