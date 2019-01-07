環保市集攤商有愛 小額集資自辦70桌尾牙宴暖街友的胃

2019-01-07 20:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕歲末寒冬之際，大台中環保市集近百攤商以100元、200元集資，自辦街友尾牙宴，今日席開七十桌，邀近八百名包括街友、弱勢家庭等參與，其中曾是鞋廠大老闆的「小賀」受金融風暴波及，家產一夕化烏有甚至債台高築，更曾淪為街友，靠著在環保市集賣二手衣生活漸穩定，雖仍背債逾千萬，仍熱心公益，盼鼓勵街友「活著就有希望」。

大台中環保市集連續18年在歲末舉辦「歲末送愛心街友好溫馨」尾牙宴活動，活動緣起主要是是北區金華里里長蘇福安和市集主任蘇志雄看到街友餐風露宿，生活辛苦，希望能辦桌讓辛苦人好好吃頓飯。

因市集的攤商也有不少艱苦人，眾人將心比心下，決定集資做受心，以100元、200元集資匯聚大愛，多年下來活動倍受肯定，每年歲末年終之際，攤商均會主動起集資，今年有89名攤商出錢又出力，集資25萬元做愛心。

另活動獲肯定，包括嘉義弘振慈善會、台中市寶積林關懷協會等主動捐物資，寶積林西藏五路財神寺誠蓮曲佩仁波切也到場替街友開示、祈福等。

蘇福安指出，大台中環保市場前身是干城跳蚤市場，以賣二手物為主，不少攤商都是艱苦人，做回收整理轉賣收入微薄，卻不吝幫助仍在受苦的街友。

其中賣二手衣物的「小賀」，曾經是大老闆，住毫宅、開名車，10年前卻碰上金融海嘯，貨出去卻收不到錢，資金週轉不靈下，一夕間債台高築，最後被迫變賣機具、工廠還債，最後還負債逾千萬。

「小賀」一無所有後徒步從雲林到台中，曾夜宿街頭，兩天只吃一個包子，甚至想過輕生，直到遇到蘇福安，獲助在市場有個小榻舖，並輔導他收舊衣整理後賣二手衣，雖然收入扣掉還債幾所剩無幾，這次仍捐600元幫街友加菜，還整理不少防寒衣物捐出；他說，自己苦過來，盼用過來人經驗鼓勵街友「有命就有機會，失意不要失志」。

52歲的小莉經人介紹到環保市場擺攤做起按摩生意，這次也投入義剪工作，曾苦到連70元的便當都捨不得買的她說，雖然收入有限，但感受施比受更有福。

今日的尾牙宴邀來近800人，除有佳餚美食外，更有食品、生活物資；蘇福安說，經誠蓮曲佩仁波切開示資源有效分享，剩餘物資也將轉贈有需要的社福團體，讓更多弱勢者受到照顧。

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