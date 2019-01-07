拒絕高壓電纜 村民肉身擋挖土機

2019-01-07 21:14

［記者黃淑莉／雲林報導］「只要動工就死人！」台電公司今天下午針對「台澎電纜」要強行動工，數十名村民得知趕到現場，有村民擋在挖土機前堅絕反對工程動工，雙方僵持2個半小時，經過口湖鎮代會主席蘇慶璋等人一再溝通，台電高層同意擇期召開大型說明會後再擇期動工。

台澎電纜工程的「最後一哩路」只剩雲林口湖鄉市區1.8公里的地下電纜，台電公司原本在10年就要動工，因村民激烈抗爭停工至今，澎湖端及海底電纜接近完工，台電12月取得雲林縣府核發施工許可，上週六5日要進場動工，村民得知到場抗爭。

經過協調，台電今天早上在海天宮舉辦說明會，由於時間匆促、且上班日，許多村民無法參加，與會者要求要召開大型說明會，針對村民疑慮取得共識後才能動工，說明會未達共識，台電堅持下午一時進場施工，挖土機、護欄、路障都運抵現場。

多位村民趕到現場，蘇姓村民情緒激烈高喊「這是什麼政府、只要動工就死人！」現場施工人員發動機具，村民隨即衝上前阻擋，還有人擋在挖土機前不讓動工。

村民反對態度堅絕，擔心發生意外，台電人員請示總公司高層，都盼村民能讓台電開挖100公尺示範，確定工程無安全之虞及工程單位依承諾施工，再繼續後續工程。

抗議村民強調，高壓電纜從家門前經過，擔心電磁波影響健康，已有村民準備要賣屋，為了健康拒絕高壓電纜動工。

村民與台電、施工單位人員在現場僵持2個半小時，蘇慶璋強調，台電今天強行施工一定引起更強烈民怨，即使動工成功，未來每天都可能有民眾抗爭，勢必影響工程進度，最後台電高層同意在下週前找一天召開大型說明會，再視狀況擇期動工。

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