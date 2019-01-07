選後爭議再起！里集會所和社區活動中心互卡位！

2019-01-07 22:05

［記者洪美秀／新竹報導］每逢市長、市議員、里長選舉過後就易發生使用權爭議的里集會所和活動中心，本屆也不例外，新竹市南大里、明湖里、綠水里和金山里的活動中心和集會所，因選後里長和社區發展協會理事長異動，已衍生使用權爭議，東區區長賴榮光表示，會請里長和社區協調，期許達成共識後，開放各單位申請使用。

新竹市東區區長賴榮光表示，不管是民政處轄下的里集會所或社會處轄下的社區活動中心，都訂有使用條例，也都屬於公有財產，而區公所是主管單位，將協調各單位供居民使用。

賴榮光不諱言，幾乎每次里長、市議員選舉過後就會發生使用權爭議問題，有的里集會所長期由較有活動力的社區做社區關懷據點及老人共餐和健康長照柑仔店，里長換人後，就希望收回里集會所的使用權，當然有其立場，但也不能否定過去社區長期扮演服務功能的成果，同樣有些活動中心因里長投入相關服務，也衍生使用權模糊界線，因此區公所會陸續邀集里長和社區理事長開協調會，共謀最大認同數，讓公有財產空間，發揮使用最大效益。

甫當選東區金山里長的吳慶杰說，金山里集會所有其使用管理條例，里辦公室是當然管理單位，但金山里集會所長期由社區發展協會使用，導致權責不分，也讓很多里民想申請使用卻無法使用，因此希望市府能釐清使用權，將使用權歸還里辦公室，才符合里集會所的使用精神。

吳慶杰強調，他身為里長，有里民的託咐，當然要為里民爭取權益，因此希望市府能回歸里集會所使用條例精神，盡早辦理相關交接事宜，也讓里集會所發揮正常使用功能。

吳慶杰建議應先辦理交接，再針對使用情形進行協調，只要依據法規和相關條例，就能解決長期的爭議。

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