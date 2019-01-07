正修科大頒百萬獎勵金 圓學生創業夢

2019-01-07 19:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科技大學舉辦「學生創業圓夢百萬獎金競賽」，資訊管理系以「E客千金」研發長照、服務型產品並開發創客教育教具及教材，拿到100萬元創業獎勵金，校長龔瑞璋表示，這是有志創業學生第一桶金，希望他們能發揮所長築夢。

正修科大為培養學生結合所學創業，以成立公司為目標，由管理學院主辦「學生創業圓夢百萬獎金競賽」，第一名頒發創業獎勵金100萬元，並免費提供育成中心為新創公司基地，學校也會提供資源，輔導成立公司與未來的營運。

歷經半年來初賽、複賽與決賽層層關卡，資訊管理系老師李春雄、林邦傑及業師莊國賢指導，學生鄭詠仁、陳昱孝、陳巧芬、柳家祥與林于翔組成的「E客千金」勝出。

「E客千金」研發創客教育教具及教材，引導小朋友動手創作、頭腦思考，由學生設計具有創新及實用性的作品；並開發智能產品，積極研發長照及服務型產品，已成功開發智慧藥盒與醫院叫號系統，獲大型醫院認可，創業計畫具體可行，獲得評審青睞。

第2名「社區生活服務平台導入新消費商業模式營運計畫」則是透過社區網路對講機與求救系統，減少傳統對講機功能限制與故障率高的缺點；第3名「京和茶坊」主要強化有機與茶文化的創新，提供有機茶飲、茶課、茶點，透過O2O通路與創新商業模式。

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