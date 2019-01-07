竹南公所贈送鎮志 有人歡喜有人猛批

2019-01-07 20:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所歷時6年、斥資千萬重修竹南鎮志，共印製3萬本《正文卷》發送給鎮內各家戶，卻引發正反兩極回應。竹南鎮立圖書館表示，前鎮長康世明基於推廣文史的美意才逐戶贈書，盼讓更多人看見家鄉歷史，但因其中有涉及隱私部分，故未開放電子版，預計書籍將於3月底前發送完成。

近來陸續有鎮民收到竹南鎮志《正文卷》後抱怨，認為書籍厚且不實用，應以電子版型式放在公開網站供有需要者下載，直批公所浪費公帑，且逐戶寄送簽收又擾民；也有貨運司機反映，挨家挨戶發放竹南鎮志，但卻遭不理性的居民以髒話辱罵，非常委屈。

但也有文史工作者、高中教師力挺公所美意，認為鎮志記載在地人物史事，居民透過認識歷史才能建立認同感，進而珍惜在地文化資產，公部門願意花經費修編鎮志，不僅讓居民能深入了解地方，也可作為學校教材、文史工作者研究的重要依據。

竹南鎮立圖書館表示，共編列800多萬印刷及運送費，印製3萬本《正文卷》贈送給各家戶，而為確保鎮民皆能收到才採取逐戶配送簽收，也可請鄰居代領，預計3月底前完成發送；此外還有300套15冊的《重修竹南鎮志》可供學術團體、文史工作、鎮民登記索取收藏。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/