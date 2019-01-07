肉品市場成鄰避設施 盧秀燕市政燙手山芋

2019-01-07 20:09

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕台中市北區肉品市場何去何從？前市長胡志強和林佳龍主張遷建烏日，新任市長盧秀燕選前向北區選民承諾「當選市長一定遷建」，上任後改口要民意支持，北區、太平區、烏日區議員也都反對此鄰避設施，儼然成市政燙手山芋！

位在北區40多年的肉品市場公司，周邊住宅區多已開闢成集合式住宅大樓，該場排放的污水噪音和空污惡臭，讓附近住戶大喊受不了，數度發生圍場抗議，市府雖多次改善污水、空污處理設備，臭味卻依舊圍繞。

由於肉品市場設備逐年老舊，小範圍的改建無法達到民眾對環境要求的標準，前市長胡志強在2011年成立「遷場推動小組」，規劃由北區遷建烏日，前市長林佳龍接續推動，原預計2019年動工，2021年底竣工啟用。

但，盧秀燕去年9月29日在市議員吳瓊華問政說明會承諾，没有烏日鄉親們的同意，肉品市場絕不能設在烏日；她近日更說，任內不會讓肉品市場遷到烏日。可是，她在選舉文宣卻又向北區選民承諾「當選市長一定遷建」。

事實上，升格直轄市後的北區議員，不分黨派均堅持肉品市場要遷離北區，烏日區的議員吳瓊華則堅拒遷到烏日，還導致環評說明會停擺；最近更有太平區議員張玉嬿要求肉品市場「還我乾淨空氣」，加入支持遷場的陣容。

吳瓊華表示，肉品市場要遷到哪裡自己沒意見，但堅決反對遷到烏日，希望市府早日依據當初規劃興建體育設施，不要把別人不要的設施都往烏日塞；張玉嬿則說，原址人口稠密不宜續留，盧秀燕拒絕遷到烏日，決策權在她手上，就要提出新的遷建計畫，太平人拒絕呼吸臭空氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/