天天吃好料》嘉義東來寶烏骨雞湯 家傳暖心好味道

2019-01-11 09:15

［記者林宜樟／嘉義報導］天氣轉冷，許多民眾喜愛喝碗熱騰騰的雞湯，養生補身又去寒，嘉義市東來寶養生坊的不老鮮雞湯用30多種中藥材熬煮，溫潤平補，不燥不熱，並去掉多餘的油脂，甘甜湯頭搭配鮮嫩雞肉是一絕，更是由兒孫重現阿嬤的家傳雞湯，有著濃濃的「相思味」，讓客人喝了之後直說「暖心又暖胃」。

客家阿嬤廖王尾有家傳的不老鮮雞湯秘方，以前過年的時候兒孫們每次返家，她就燉煮雞湯為他們補身子，由於小孩子不喜中藥味，阿嬤絞盡腦汁改良，研究出連小孩子都喜歡喝的雞湯口味，孩子們過年時最期待的就是阿嬤的雞湯，離開家鄉後就很期待下次返鄉；10多年前，也從事餐飲工作的兒子廖新相（阿龍師）將母親的食譜發揚光大，經過細火慢熬，做成宅配雞湯，多年來受到許多許多饕客喜愛。

阿嬤的孫子廖世評、廖昱泓原本在外地從事餐飲工作，他們最愛喝阿嬤煮的雞湯，2年多前阿嬤重病，孝順的兩人陸續辭去工作回家鄉照顧阿嬤；阿嬤過世後，今年他們和父親決定在嘉義市興中街開店「東來寶養生坊」，父子3人以雞湯為招牌料理，並提供各種熱炒料理如客家小炒、蒜苗鹹豬肉、薑絲大腸、酥炸肥腸等，平常大多採預約制，許多社團喜歡來此聚餐，今年過年則推出年菜預訂，讓民眾圍爐過年時能享用美味雞湯。

東來寶的燉湯採烏骨雞製作，要熬煮4到7個小時，有招牌不老烏骨雞湯、老菜脯烏骨雞湯、狗尾草烏骨雞湯、黑蒜頭烏骨雞湯、高山當歸烏骨雞湯等，特色是用家傳的中藥材配方熬煮，湯頭鮮而不膩，顧客們都說「雞湯真的是經典，不油不膩，真的很養生」、「太好吃了，都流口水了。」

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