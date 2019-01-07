中山大學爆水痘群聚感染 22學生發病 校方寒假關宿舍阻疫情

2019-01-07 21:08

首次上稿 19:22

更新時間 21:08

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學爆發水痘群聚事件，從上個月14日起，共計7系8班22名學生染病，衛生局今表示，已對655位接觸者進行健康追蹤，並監控至今年2月15日，無新增個案後，才解除疫情警報，另為阻斷疫情，寒假將關閉學生宿舍。

中山大學學生宿舍服務中心今也緊急公告，因應高雄市府衛生局要求，為有效杜絕水痘交互傳染，控制疫情，學生宿舍自1月13日下午2時起至2月12日8時止全面關閉。

已完成寒假全期住宿申請者，仍請於1月13日下午2時前搬離宿舍。原已繳交之寒假住宿費全額退費。寒假期間短期住宿，僅限無法返家之外籍生與僑生申請，本國籍同學一律不受理申請。

學校緊急公告關閉宿舍，也引起學生熱議，並留言「現在才公布是怎樣」、「學校沒有配套措施嗎家裡住台北、要趕論文、趕畢業的研究生要怎麼辦？」「一個禮拜前才通知、疫情又不是現在才蔓延？」「可以明白學校有為難之處，可是也有點太晚說了吧... 」。

高雄市衛生局表示，去年12月14日接獲中山大學水痘群聚事件，經查該校於10月27日至12月17日共計19名學生發病，另查12月28日、29日及今年1月4日新增3名散發個案，共計7系8班22名學生發病。

衛生局說，由於水痘群聚監控期長達42天，將監控至今年2月15日無新增個案後結案。另針對655位接觸者，要求校方依「水痘個案接觸者健康監測通知書」進行寒假期間健康追蹤，若學生出現症狀應持單盡速就醫並回報學校。

衛生局說，因該校課程安排無法暫停跑班、部份學生未落實戴口罩等因素，仍有零星個案發生。因應寒假來臨，為阻斷此波水痘交叉感染，校方決定寒假期間全面關閉學生宿舍，衛生局尊重校方決議。

衛生局也呼籲，水痘傳染力極強，好發於冬季及早春，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、或水疱液和黏膜分泌物傳染，潛伏期約2至3週，自出疹前5天到水疱出現後5天都有傳染力，完全結痂後才不具傳染性。

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