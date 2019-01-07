新北市春節垃圾清運 小年夜除夕加班 初一至初三停收

2019-01-07 18:03

〔記者邱書昱／新北報導〕春節前夕不停工，新北市環保局考量民眾在大掃除後清出許多垃圾，在2月3日小年夜及2月4日除夕當天，各區清潔隊員加班收運，從早上起至傍晚6點，農曆初一至初三（5日至7日）則停止收運垃圾，農曆初四（8日）恢復正常。

環保局表示，3日當天收運時間比照原本各區清潔隊的時間，大部分市區仍以晚上為主、下午為輔，僅有少部分偏鄉地區，會依照情況調整清運路線；4日則是提早從上午開始加班收運，到傍晚6點收班，民眾也能夠到「新北樂圾車」網站查詢即時動態。

此外，環保局說，民眾有廢棄大型家具需協助清運，需要在1月27日前向清潔隊辦理預約登記，撥打免付費電話0800-010-857或各區清潔隊專線預約後，即可依約定時間、地點將家具搬出。

環保局補充，在春節停止收運垃圾期間，各區清潔隊將提供69處垃圾定點收運服務，同時禁止事業廢棄物或家具行的廢棄物混入，違規者將依照《廢棄物清理法》最高處6000元罰鍰，若在除夕至初三期間發現環境髒亂，可撥打通報專線0800-010-857。

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