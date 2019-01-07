全國首宗警政BOT 新埔分局寫下好成績

2019-01-07 22:07

〔記者黃美珠／關西報導〕台灣不只山可以BOT、海可以BOT，現在就連警政工作也可以BOT！新竹縣新埔警分局開全國先河去年把警政工作也BOT「委外」辦理！改以民力為主對用路人宣導該分局境內年過65歲的長輩很多，請大家開車、騎車多一份貼心關懷這些長輩，今天檢視成效發現，這個外包創舉果然大幅降低轄內年長者發生死亡車禍的案件數，連帶也讓去年該分局轄內的死亡車禍少了50％！

新埔分局分局長陳啟明說，新埔、關西兩地年過65歲的長輩高達當地現有人口的2成，由於這2地人文薈萃、觀光發達，車流頻繁，在118號縣道等要道，經常發生老人家橫越或走在馬路上遭撞，或騎車時跟他車發生事故。經統計該分局近3年死亡車禍中，不幸往生的老人就佔了4成，光從2015年起算，就奪走了16條寶貴性命。

由於過去警方把維護老人用路安全的重點都放在對老人家宣導上，但成效始終有限，再加上他進一步分析發現，前述16件老人死亡交通事故中，與其他用路人有關的就有12件，因此決定逆向思考改以其他用路人為宣導對象，希望引起駕駛、乘客等的同理心，大家一起來「護老」。

陳啟明首創警政BOT概念，以「與地方共同完成」的想法獲得新埔、關西兩鎮農會以及關西培靈醫院的認同，由新埔分局把前述警政宣導工作BOT委外給農會和醫院承辦，最後不僅獲得Q版畫家米豆幫忙創作Logo，設計出一系列「護老交通安全宣導」文宣，並結合中華電信對所有進入該分局轄內的駕駛人發送護老簡訊，提醒慢行、禮讓高齡用路人。

迄今6個多月後，果然大幅降低去年下半年該分局轄內的交通事故總件數、以及年長者事故發生數。

陳啟明說，若以去年8月到12月新埔分局轄內死亡車禍中屬於老人家的件數有1件，比前年同期少了3件。

若改以前年跟去年全年度該分局轄內的車禍死亡案件數來看，則從原來的從18件下降為9件，降幅高達50％。

他說，這個警政BOT案另也製作「注意慢行」的交通號誌牌面，懸掛在各重要聯外道路及市區要道上。

而「注意慢行」、「注意出沒」的貼紙更仿效「baby in car」、「有熊出沒」的概念，提供轄內居民、店家、或是入境的遊客張貼在自己的車輛後或店門前，用幽默的方式達到相互提醒的用意。

長輩習慣用以代步的電動車、三輪車，他們也在反光貼條上新增「聯絡欄位」，除確保轄內的長輩在外安全，也希望他們因此外出後「不忘」回家。

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