大雅調解委員會辦公室三D彩繪 柔性變身消火氣

2019-01-07 18:47

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區調解委員會主席楊素真自掏腰包，邀請畫家薏米在辦公室進行3D彩繪，牆面上硬邦邦的法條宣導及調解流程，變身成美麗莊嚴的「正義女神」；會議室外牆則以卡通象徵握手言和，希望透過柔性的彩繪，讓民眾消消火氣，成功和解。

大雅區調解委員會主席楊素真，最近自掏腰包，請來畫家薏米在辦公室彩繪，歷經12天，原本嚴肅的調解委員會，呈現出活潑的氣氛，甚至吸引民眾拍照打卡。

走進大雅區調解委員會，牆面浮現腳踏法典的正義女神及和平鴿，正義女神一手持天秤，寓意公平，一手則握著麥穗，象徵大雅麥鄉；會議室外牆則有受傷包紮的卡通大野狼與小綿羊，在貓頭鷹面前握手言和，畫面生動有趣。

薏米說，正義女神是希臘神話裡主掌司法和正義的女神，被布條蒙眼意味平等客觀地弭平紛爭，和平鴿則象徵透過調解委員會居中調停解決問題，為地方帶來和諧；卡通部分則是灰太郎咬了喜羊羊的屁股，被喜羊羊踢到手腳骨折，雙方爭吵不休，最後在貓頭鷹專業調解與暖心幫助下，雙方不再針鋒相對，平和共處。

大雅區長林華彬表示，民眾到調解委員會，多數因車禍、互有歧見等而來，心中難免有火氣，希望透過和諧及詼諧的畫作，讓雙方卸下防備，促進調解的目標，未來並將裝設音響播放柔和音樂，希望在和諧的氣氛下更能促成雙方調解成功。

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