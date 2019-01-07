贏地創新育成中心 免費新一季課程受理報名

2019-01-07 18:39

［記者王涵平／台南報導］「贏地」創新育成中心為創業者量身打造新一季的課程活動，全程免費，即日起受理報名，智慧農業、數位產業與在地創生，內容多元，同時兼顧實作。

贏地創新育成中心以民治議事廳閒置空間再利用，今年第一季預計舉辦8場課程及1場創新創業工作坊，以智慧農業、數位產業及在地創生為主軸開辦課程，針對智慧農業規劃舉辦2場課程，以人工智慧為主題，讓創業者了解智慧科技在農業領域的應用。

3場數位產業課程，藉著聘請專業講師分享市場資訊，推廣以數位技術運用到各領域中；3場在地創生課程，邀請業師分享如何以地方特色產業為主軸，發展在地化特色商品。

此外，贏地在3月22日將舉辦為期2天的創新創業工作坊，推出強大的講師群，講課及實作同步進行。

經發局代理局長蕭富仁指出，贏地將汰換老舊設備，嶄新的面貌除有創業交流的場地，也可免費提供獨立辦公室給創業者進駐，與工研院積極建構南台灣「創業服務生態系統」，成為創業者最堅實的後盾。

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