醫病》不用「開顱手術」 鼻內視鏡導航切除腦瘤

2019-01-07 16:50

〔記者邱書昱／新北報導〕72歲的王爺爺過去曾因為視線不清就診，發現是3公分腦瘤作祟，經過顯微鏡切除後又再度病發，前往台北慈濟醫院神經外科檢查，醫師徐賢達與耳鼻喉科醫師蘇旺裕合作，透過「鼻內視鏡」技術與「電磁立體定位導航系統」由鼻孔切除腫瘤，不僅顏面沒有傷口，更在術後2天康復出院。

蘇旺裕指出，已有40年歷史的鼻內視鏡，隨著醫療科技的進步，在解析度、光源明亮度、器材便利程度都較過去精細，近10年來，鼻導航儀器與手術的發展，讓鼻內視鏡的微創應用更為廣泛。

過去腦下垂體腫瘤的切除方法從傳統的「開顱手術」逐漸演進到經上顎骨的「微創手術」及經鼻腔的「顯微鏡手術」。蘇旺裕表示，視神經、內頸動脈緊鄰腦下垂體，術中若有不慎，很可能會造成嚴重併發症。

蘇旺裕說，現代醫療技術能夠將鼻內視鏡直接從穿過鼻腔、打開鼻竇、深入頭顱底部將病灶切除，同時，透過各種角度與110度廣角鏡的放大視野聚焦、錄影，並以「電磁立體定位導航系統」即時監測腦部組織與手術器械的相對位置，醫師在手術中就能避免傷及重要結構，將腫瘤切除。

蘇旺裕表示，根據最新研究，透過以鼻內視鏡與電磁導航儀可提升52％的腫瘤摘除率，而出血、傷及視神經等併發症則可降低2成，此外，過往腦部手術後，需另外取身體脂肪或肌肉筋膜填補顱底切口，以防腦脊髓液流出，若是用鼻內視鏡經鼻孔切除腦下垂體腫瘤，則可直接取用鼻腔黏膜填補，提升手術成功率與安全性。

不過，蘇旺裕提醒，鼻內視鏡手術雖已相當成熟，且能應用於治療多種疾病，但病人仍需經醫師仔細評估與密切配合，才能達到最好的治療效果。

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