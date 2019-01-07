「減毒沙門氏菌」治腫瘤 中山大學李哲欣獲吳大猷獎

2019-01-07 16:23

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學生物科學系副教授李哲欣研究以「沙門氏桿菌」治療惡性腫瘤，透過基因修飾變成「減毒沙門氏菌」，再注入血管，達抑制腫瘤的效果，並已完成動物實驗，其創新研發成果也讓李哲欣榮獲科技部吳大猷先生紀念獎。

李哲欣專長領域為微生物學、免疫學及腫瘤生物學，其興趣在腫瘤免疫與細菌抗腫瘤機制，多年前攻讀博士學位時，絞盡腦汁想用最「簡單快速」的方法取得研究成果，意外發現細菌療法。

「當時連指導教授都不相信細菌可以抗癌，覺得這想法很荒謬！」李哲欣說，後來經由實驗結果證實，「減毒沙門氏菌」能刺激動物體本身的免疫力，進而達到治療功效，相較於現行療法，可望大幅降低成本。

李哲欣指出，透過基因修飾，將「沙門氏桿菌」變成「減毒沙門氏菌」，再將細菌注入血管，可標定到腫瘤位置，在腫瘤處複製、繁殖，達到抑制腫瘤的效果目前尚缺人體試驗，正積極與醫學中心、醫師合作，推向臨床醫學，盼「成為窮人抗癌的福音」。

李哲欣在實驗室專注培育細菌、指導學生實驗技巧，他還有一項嗜好就是看漫畫。他的研究室書櫃擺滿各式武俠小說與漫畫，「比教科書還多」，每次翻閱漫畫或小說，彷彿置身另一個世界，經常也為研究注入創新能量。

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