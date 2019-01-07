王義川網路調查 93％贊成肉品市場遷建

2019-01-07 17:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕贊不贊成台中北區肉品市場遷建？民進黨提名北區、北屯區立委補選參選人王義川推出網路調查活動，今（7）日調查結果出爐，「贊成肉品市場遷建」獲得93%，「反對肉品市場遷建」僅得到7%支持，民意強烈希望肉品市場離開北區。

台中市長盧秀燕選前向北區民眾承諾遷建肉品市場，上任後卻對外表示要民意支持、議會同意，王義川對此議題多次表態，今天更率眾至市政府抗議，高呼「秀燕不要騙、肉品要遷建」，呼籲盧秀燕兌現承諾。

王義川表示，為了瞭解民意，特別在臉書上進行線上投票，短短24小時得到數百位市民回應，結果一面倒支持遷建，是因為北區肉品市場又老、又舊、又髒，北屯、北區已經逐步往文教跟經貿區發展，不再適合肉品市場。

王義川強調，北區肉品市場新址在胡志強市長任內選定，繼任的林佳龍市長也依計畫完成都市計畫變更，就等盧市長落實，大家期待盧秀燕信守對北區市民的承諾。

對此，市府新聞局長吳皇昇表示，尊重王義川的言行，但也必須指出其成見和誤解甚深。盧秀燕市長在此議題上始終回應民意，要求市府強化行政溝通，不讓市民陷入二分法的政治操作，避免區域間的紛爭，不重蹈前市府的覆轍，在兼顧地方民意和議會共識的前提上，尋求真正的雙贏方案。

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