3個月電費只要51元！他PO繳費通知：電表正常

2019-01-07 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼辦到的？一名男網友公布最近3個月的電費，竟然只要51元，其他網友看了驚嘆，「太神奇了」！

「世界有我如此節約用電的人，北極熊一定有救。」這名男網友到臉書社團「爆廢公社二館」貼出最近3個月的房租繳費通知，在夜市工作的原PO透露，「每天下班回家吹頭髮、充手機就沒了」，從房租繳費通知上可以看到，扣掉房租後的電費3個月相加竟然只要51元，共只用了12度電。原PO更說，曾1個月只用了1度電，當月電費只要4元。

PO文一出，網友紛紛提出質疑，有在家嗎？是不是電表壞了？冰箱、熱水器呢？原PO回應，上班時間以外，幾乎都待在家中，回家時洗個澡就關燈睡了，洗澡只洗了3分鐘左右，沒有冰箱、沒看電視、隨手關燈，並將不用的家電的插頭拔掉，電表一切正常，「房東還確認過，他想說每天看到我怎麼還沒用電」。

看到如此節省的用電量，網友驚呼，「好厲害...不用看電視～開燈只要10分鐘」、「你真的有住在房間嗎？這電費太神奇了」、「我每天起碼五度起跳」、「你確定你有呼吸嗎？」

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