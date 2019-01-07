新竹城市馬拉松跑友捐1753片晶片 助弱勢生體育培訓

2019-01-07 16:50

［記者洪美秀／新竹報導］新竹城市馬拉松超有愛心！甫結束的第4屆城市馬拉松賽事結合公益活動，在活動代言人律師邱靖貽和奧運國手陳傑號召宣傳下，此屆捐晶片活動獲跑友們熱情響應，已募集1753片晶片，共募到超過17萬元，將全部捐給新竹市中小學體育促進會。

新竹市中小學體育促進會理事長陳進豐說，弱勢基層選手常面臨參賽經費不足困境，此筆捐款將支援選手參與比賽，增加訓練機會，匯集跑者的愛心，傳遞給下一代，一個晶片，一個希望。

陳進豐說，跑友的善心捐款，會落實弱勢學童的體育競賽補助，開放中小學針對弱勢學童參加比賽時，補助所需器具或參賽經費，會提供給真正需要的孩子。

協助宣導捐晶片助弱勢基層運動選手的奧運國手陳傑，對募到1753片，要給市民和跑友大大的讚，因為很多跑友剛完賽還在喘氣，就拿下腳上的晶片捐出，讓人感受到跑友的暖心舉動。

活動代言人邱靖貽律師也說，非常感動，很開心能協助募集晶片做公益，也感受到跑友的熱情與愛心，期盼晶片轉換成支持的力量，進一步幫助小選手們。

原市府教育處體健科長的香山區區長沈靜濤說，推動運動培訓工作，常面臨經費不足問題，一般馬拉松賽事晶片處理不是留做跑者紀念就是響應環保回收再利用，但竹市城市馬拉松落實環保再利用、更結合捐款補助弱勢學童體育培訓和競賽補助，讓運動賽事更有意義。

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