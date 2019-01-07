家鄉自己寫 和順國中師生出版和順寮庄導覽手冊

2019-01-07 16:56

〔記者蔡文居／台南報導〕自己的家鄉故事自己寫！台南社大台江分校今年與安南區和順國中開辦「和順寮庄」社區課程，帶領40位師生一起探訪社區的人文風情，書寫在地的文化故事，經過一學期的踏查探訪，今天編輯出版「和順寮庄─中州寮、外塭、五塊寮」社區博物館導覽手冊，將做為學校的鄉土教材之用，讓台江學子認識自己家鄉的歷史文化及環境生態。

社大台江分校民俗文化班師生，聯合在地高國中小學、大廟，採集台江村落故事，以一年一庄的方式，接力策辦台江社區博物館日活動。今年結合和順國中20週年校慶及校本課程研發，在這一學期展開「和順寮庄」中州寮、外塭、五塊寮社區博物館導覽手冊的採編行動課程。

和順國中40位師生利用每週五最後一堂課的社團時間，由李舒婷老師、社大台江分校執行長吳茂成帶領走訪中州寮保安宮、清滔巖祖師公廟、外塭和濟宮、五塊寮慶和宮、社區老屋、古井、毛筆手工藝、在地小吃店及耆老。再與社大台江分校民俗文化班同學一起書寫的地方的文化故事，在學期末出版「和順寮庄─中州寮、外塭、五塊寮」社區博物館導覽手冊。

和順國中校長謝連陽表示，和順國中位於安南區，古稱台江，文史資源豐富，如何引領孩子去認識家鄉，十分重要。李舒婷老師說，當看到社區導覽手冊時真感動，從手冊中可以看到師生努力的成果。

和順國中同學說，一開始不相信自己可以完成社區的調查採訪工作，在大家努力之下，竟然完成不可能的任務，特別是透過採訪故事的方式，讓大家走進歷史現場，實際了解台江文化故事。

台江分校執行長吳茂成則說，接下這任務覺得有些惶恐，怕孩子們力有未逮，但還是接受了這個考驗，因帶領孩子探索社區資源，發掘鄉土文化瑰寶，一定能增進學生對社區的認知和人文關懷，培養愛鄉愛土的情懷。這次共出版1000冊，將分送給參與社區博物館日親師生及志工、大廟，以及和順國中師生。

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