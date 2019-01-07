北市流感疫情升溫 逼近預警值

2019-01-07 16:00

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局今指出，國內流感疫情持續升溫，預估農曆春節前後達最高峰，依衛生福利部資料顯示，全國近4週類流感急診就診率平均為9.9%，北市則為10.8%，接近預警值11.5%。依北市第52週（2018年12月23日至12月29日）校園流感通報個案數計有1429人次，去年同期為1489人次，通報流感併發症人數亦逐漸上升。

衛生局表示，北市流感疫苗目前幼兒劑型（6個月至3歲以下）的公費流感疫苗，僅剩約500餘劑可供接種，符合資格欲接種者，請把握最後機會。

至於成人（0.5ml）劑型流感疫苗亦獲配發約5000劑，為方便民眾接種，疫苗將集中於台北市立聯合醫院（松德院區除外）、12區院外門診部及未設立聯合醫院的行政區，包含台北長庚紀念醫院、台安醫院、台北醫學大學附設醫院、馬偕紀念醫院、台北市立萬芳醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院、台北市立關渡醫院及欣民診所等9家院所提供接種服務。

衛生局呼籲，尚未完成接種的學生及符合接種資格者，應攜帶健保卡、身分證件等（身分證、兒童健康手冊、戶口名簿、嬰兒出生證明文件或居留證等）；學生則持補接種通知單（簡稱小叮嚀）前往接種。為免徒勞往返，前往接種前，請先電話洽詢合約醫療院所。

衛生局提醒，除接種流感疫苗外，平時應落實手部衛生與咳嗽禮節、有類流感症狀配戴口罩就醫、並落實生病在家休息，以減少病毒傳播。

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