台東春節搶票3部曲！ 縣府返鄉、返工專車13日訂票

2019-01-07 16:31

［記者張存薇／台東報導］台鐵東部幹線春節車票9日凌晨開賣，台東縣政府交通及觀光旅遊處今天也公布，縣府自辦的春節返鄉專車今年共6班，包括2月1日晚間、2月2日上午共有3列返鄉專車，返工專車3列次時間為2月9、10日，均為普悠瑪或太魯閣號，13日晚間7點準時開賣。

東部幹線春節期間火車票難買，台鐵車班9日凌晨開賣、花東人專屬的實名制班車則為11日零時搶票，第三階段則為台東縣自辦春節返鄉、返工專車，13日晚間7點開放網路訂票。

台東縣返鄉專車業務今年起由民政處轉給交觀處，交觀處指出，只要是身分證字號開頭是V或設籍台東縣的民眾都可購買，班次分別為2月1日晚間7點8分由樹林站發車的太魯閣號，沿途經過板橋、台北、玉里、池上、關山、鹿野，抵達台東站時間為晚間11點40分，2月2日上午8點5分、9點33分各有一班普悠瑪、太魯閣號從樹林發車，抵達台東時間分別為中午12點50分、下午2點23分。

返工專車為2月9、10日中午12點38分台東站發車的太魯閣號，抵台北站時間為下午4點50分，10日下午則3點43分另有一班普悠瑪號、晚間7點58分抵台北。

交觀處提醒民眾，取票時間為14至17日，台北車站服務台時間為上午11點至晚間8點，縣府大廳服務台服務時間為上午9點至下午6點，詳情可參考網路訂票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/