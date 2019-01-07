台灣景觀大賞 竹市公共建設獲6獎

2019-01-07 16:21

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府行政處今天公佈「2018年第6屆台灣景觀大賞」評選結果，竹市從全國數百件競爭作品中獲6大獎項，是有史以來獲最多獎項。其中幸福廣場獲「傑出獎」，新竹公園、隆恩圳則以優質水岸規畫獲優質獎；更因竹市的城市美學治理成果獲評審團肯定，還獲「都市景觀治理獎」。

市府轉述中華民國景觀學會評審結果，認為竹市府對竹市整體城市美學的治理，已通盤考量城市發展歷史紋理和水圳生態環境關係，連結常民生活空間的需求，且採取系統性的規劃整合，因此評審團肯定，特頒「都市景觀治理獎」。

其中「幸福廣場」獲「傑出獎」，「新竹公園麗池園林空間」及「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」獲優質獎；「香山濕地賞蟹步道」、「新竹漁人碼頭」及「將軍村開放圖書資訊園區」也獲入圍獎，成績亮眼。

行政處表示，幸福廣場、新竹公園、隆恩圳、香山濕地、新竹漁人碼頭不僅獲景觀界專家肯定，各項建設處處融合市民與觀光需求，已成市民、外地遊客必訪的熱門打卡景點。近期，搭配中央暖冬國旅補助，市府推廣「來去新竹住一晚暖冬版」，所設計的「親子放電、孝親漫遊、情侶放閃、少年瘋遊」4大路線，也可造訪獲獎的公共建設，邀起民眾把握機會來訪新竹。

行政處表示，幸福廣場將過去中央路與府後街口市府員工汽機停車場的封閉空間，改造為「幸福廣場」，打造無障礙、友善步行空間，設計上搭配市府建築紅磚元素，透過重複交錯圓弧排列，構成複合結構，將單調的磚塊化身為古樸建築，獲「傑出獎」。

而新竹公園麗池園林空間將原本生冷的混凝土護岸，設置石籠與種植多種複層植物，增加水岸景觀變化，配合湖畔料亭日式建築群，以麗池水源頭打造瀑布流水，創造出四季庭園景色。

加上隆恩圳藍帶親水空間景觀工程一改過去樹木遮蔽環境陰暗與整體空間動線零散的情形，規劃多種主題呈現隆恩圳的多樣風貌，且設置兼顧生態環境的「漂浮月台」橫跨河面，連接兩側步道，讓市民漫步水岸之餘，更能在老榕樹下乘涼，也都獲優質獎。

此外，香山濕地賞蟹步道已成北台灣保育野生物種的重要生態基地，新竹漁人碼頭計畫也成功讓新竹漁港蛻變成充滿人氣與歡笑的幸福場域，國際風箏賽場、網紅聖地「魚鱗天梯」和「親子沙灘」，都是新竹漁港的指標景點。

另金城新村內的「將軍村開放圖書資訊園區」，藉由主題性場館串連，將讓園區形成社群聚落，結合當地歷史脈絡，呈現眷村文化。

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