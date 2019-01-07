肉品市場飄臭味惹民怨 中市府：改善防污措施

2019-01-07 15:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕爭議不斷的北區台中肉品市場時有異味，午後惡臭撲鼻，毗連的太平區住戶飽受困擾，市議員張玉嬿介入協調，要求該場今年3月前進行廢水銜接污水下水道系統工程，毛豬繫流場本週起加強清洗、抽風；肉品市場今（7）日表示，會全力改善。

北區肉品市場後方鄰近太平區，附近住戶向張玉嬿陳情指出，信任市府會將肉品市場遷移至烏日才買屋搬來此地，市長盧秀燕新上任就將遷建烏日案打了回票，但場區後方下午3時以後的空氣瀰漫血腥惡臭卻是事實，要求盧秀燕改善「還我乾淨空氣」。

張玉嬿說，邀請市府經發局、環保局和水利局官員及住戶代表午後至肉品市場現勘，空氣異味難耐，尤其到了下午3時以後味道更撲鼻，在場官員和肉品市場員工也都有聞到，讓人不想久留，一致同意應加改善。

肉品市場總經理楊忠諺說，場區污水和空污排放符合標準，今年也編列4百萬元施作雨污水分流工程，將場區污水接管污水下水道；空氣異味研判應是毛豬繫流場排洩物引起，本周起加強清洗、抽風，會想盡辦法來改善。

張玉嬿則表示，肉品市場空污稽查紀錄不良，105年曾被罰鍰97500元，市民不該再被惡臭折磨，務必杜絕場區異味，而且污水處理後埋暗管排放到旱溪也不合時宜，要求3月前納入污水處理系統，加速進行；楊忠諺允諾遵照辦理。

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