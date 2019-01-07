帶300學員種無毒「狐狸尾」 蘭花專家推抗老產品

2019-01-07 15:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕農曆春節前後是「狐狸尾蘭」的開花季節，屏東縣愛蘭協會理事長龔泰文，指導屏北社大蘭花香草社成員，18年來，帶領300名學員投入無毒栽種狐狸尾蘭花，並成功萃取出具有活化細胞的多醣體成份，製成手工皂、洗髮精、沐浴乳、多醣體水、面膜、精華液等產品，讓蘭花不只可以觀賞，還能有多元用途。

龔泰文說，狐狸尾蘭並不是市場上常見的蘭花，卻能讓看過的人印象深刻，除了開花數多，濃郁的香味更是一大特色，但狐狸尾蘭必須種植5年以上才會開花，且常常在雨季後染上病菌死亡，與蝴蝶蘭等市場主流品種相較，狐狸尾蘭價格也缺乏競爭力，因此少有人願意投入種植，或往往半途而廢。

狐狸尾蘭喜歡高溫低紫外線環境，屏北社大利用溫室栽培，並改變過去採用農藥抑制病菌的方式，學員們以天然肥料強化植株，並透過生物製劑進行病蟲害防治，目前社大成員共種有1500株狐狸尾蘭，平均每年約可採收30至40公斤鮮花。

龔泰文說，過去幾年蘭花外銷興盛，但面對荷蘭、東南亞等國家的蘭花產業崛起，台灣要成為世界蘭花王國，除了種源庫品種要多外，必須想辦法讓蘭花有更多元的用途，狐狸尾蘭含有豐富的多醣體，具有活化細胞的功能，因此與生技廠合作研發保養美妝品，目前的產量約可產出500組成品，未來將持續擴大種植面積，讓蘭花產品高貴不貴，貼近民眾日常。

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