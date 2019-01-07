豬瘟壓境豬價下跌 平民美食業績掉兩成

2019-01-07 15:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕非洲豬瘟讓人憂心忡忡，民間養豬戶大量出貨，豬價連日下跌，基層滷肉飯業者卻未受益，不少店家直言，平均日營業額至少掉兩成。市議員鄭功進今（7）日表示，市府應推動產地標章認證，加強在地豬隻自產自銷，減少運銷成本與感染風險。

陳姓業者指出，以前一天至少都能賣出上百碗的滷肉飯，這波豬瘟疫情爆發後，民眾聞豬色變，僅管豬肉價格下跌，但一天有時候賣不到50碗，希望市府能提出更有效的管控手段，讓小市民的平民美食能重獲消費者青睞。

李姓民眾則說，看到中國病死豬的慘況，確實會讓消費者對吃豬肉有所卻步，但若能有市府掛保證的台中豬，就算比較貴，自己確實會有更高的購買意願。

鄭功進表示，根據市府最新資料顯示，台中市廚餘養豬戶約194戶，飼養5萬5千多頭，佔全市總養豬戶數81%。台中市雖不是國內的養豬重點縣市，但有不少品牌都具有全國知名度，包括外埔的海藻豬、霧峰的酵素豬，都是饕客食材的首選。

鄭功進表示，面對來勢洶洶的非洲豬瘟，市府緊急應變中心不應只是應付了事，應提出更具誘因的條件，加速輔導廚餘養豬戶轉用飼料及協助退場，並積極推動產地認證標章，強化自產自銷的通路管道，減少運銷成本與感染機會，讓市民能敢買、敢吃。

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