中客團人數銳減後 台灣團餐特色餐廳1/10走入歷史

2019-01-07 15:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中客團餐特色餐廳走入歷史，為提升來台中國旅遊團團餐品質，2014年起辦理「台灣團餐特色餐廳」評選，但遭立委質疑有獨厚特定團體嫌疑，餐費還不得超過2500元，導致列名餐廳不是倒閉就是改店名改菜單。交通部觀光局表示，今年元月10日起將取消團餐餐廳認證，中客團仍須每人每餐費用平均達400元以上。

2008年開放中客來台後，中客人數年年暴增，2015年巔峰時期曾達到418萬人次，但中客大舉來台也衍生削價競爭、零元團等亂象，觀光局2014年起辦理「台灣團餐特色餐廳」評選，以縣市政府所訂定在地食材入菜，推薦給旅客到此一遊非吃不可的餐食。。

但該評選先前曾遭立委鄭運鵬質疑，評選標準要求每桌餐費不得超過2500元，重CP值卻忽視品質，導致列名餐廳不是倒閉就是改店名改菜單，且許多餐廳都是救國團青年中心內的餐廳，有獨厚救國團嫌疑。

觀光局業務組表示，旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團品質注意事項中規定中國觀光團用餐餐費平均要400元以上，當初考量旅行社要找符規定的餐廳不太容易，而中客團用餐習慣吃桌餐、吃飯速度快，因此2014年起辦理「台灣團餐特色餐廳」評選，輔導業者提供餐點，合格業者可獲得團餐餐廳認證，旅行業安排團體用餐只要有達一半以上的團餐餐廳就符合規定。據統計，全台符合台灣團餐特色餐廳認證的業者約有112家。

業務組表示，如今中客團數量已不像全盛時期這麼多，接待旅行社品質也逐漸步上軌道，因此決定取消團餐餐廳認證，預計元月10日上路，讓中客團用餐回規市場機制，但仍須符合每人每餐達400元以上的規定。

觀光局表示，雖然未來無官方認定餐廳，但台灣旅行社仍要重視接待品質，若旅客反應品質不佳，也會影響當地組團社是否要繼續送客；觀光局則會跟旅行社要求用餐單據、發票做檢核。

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