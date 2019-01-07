殷切期盼！竹縣第二運動場國際級足球場 終開放租借

2019-01-07 15:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第二運動場配合2017台北世界大學運動會，斥資2.7億元改建為國際級足球場，賽後卻遲遲未對外開放租借，讓足球團體殷切期盼！縣府教育處表示，足球場已訂定收費標準，元月起開放租借，使用者付費，外圍跑道則仍免費開放民眾運動。

教育處體健科表示，第二運動場因配合世大運，由北市府、體育署合作投資2億7000萬改建，打造一座FIFA認證的國際級人工草皮足球場，2017年9月完工。其中，足球場的部分長105公尺、寬68公尺，但因尚未訂定收費標準，未開放租借；場外部分則有8道標準跑道，同年10月10日即正式對外開放，民眾可以進去散步、運動。

世大運結束後，期間有中華民國足球協會借用場地培訓國手選拔，參加「東亞盃足球賽」；新竹縣體育會訓練縣代表隊參加「全國城市對抗賽」，以及去年底到今年元月，中華民國高級中等體育總會「全國高中足球聯賽預賽」等賽事活動。

在地方殷切期待下，縣府在107年12月11日經縣務會議通過，並送縣議會審議通過，19日頒布收費租借標準，並自今年元月起正式對外營運。

縣長楊文科歡迎鄉親多多前往運動，並共同維護場地的功能與清潔。詳情請洽新竹縣體育場（03）6580-970轉111葉先生、縣政府教育處體健科（03）5518-101轉2867徐先生。

新竹縣體育場表示，第二運動場的使用空間有人工草皮足球場、400公尺標準PU跑道、溜冰場及人行步道，其中人工草皮足球場為專管專用，使用者須另行付費。而足球場內禁止吸菸、燃放煙火、烤肉、高跟鞋進入等，並嚴禁寵物入場（導盲犬除外）。

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