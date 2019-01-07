初二回娘家團圓 內門廟口呷辦桌

2019-01-07 15:18

〔記者蘇福男／高雄報導〕大年初二回娘家，高雄內門區農會依例推出「初二歡喜回娘家、團圓逗陣呷辦桌」活動，今年預計席開500桌，每桌10道菜定價5000元，還附贈評鑑龍眼蜂蜜伴手禮，農會總幹事洪輝煌表示，即日起開放電話預約，目前已有200人訂桌。

內門總舖師曾多達上百人，素有「總舖師的故鄉」美稱，農會為配合農曆過年初二出嫁女兒回娘家的傳統習俗，6年前首次舉辦「初二回娘家吃辦桌」活動，10道料理包括封肉筍干、放山雞都是內門在地食材，經由當地總舖師巧手料理，呈現傳統原汁原味的辦桌口味。

內門農會今天中午舉辦記者會，說明今年辦桌活動內容，洪輝煌表示，由於初二回娘家辦桌活動叫好叫座，每年桌聲不斷追加，去年原預計席開350桌，結果最後追加到450桌，今年預計席開500桌，由机振良、楊順從等6位總舖師掌廚，地點仍在南海紫竹寺前廣場，即日起接受電話預訂，不論內門子弟或外地遊客都歡迎來品嚐總舖師的手藝、料理，訂桌專線：07-6672161、6673737。

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