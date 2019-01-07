醫病》膝蓋腫痛以為關節退化…竟是韌帶斷裂

2019-01-07 15:11

〔記者歐素美／台中報導〕60歲王姓男子去年慢跑時不慎跌倒，左膝腫脹嚴重疼痛，經送醫急診，後續也到多家醫院骨科就醫皆未改善，醫師表示是膝關節退化導致，因無法正常走路，出現跛行，王男最後求助大甲李綜合醫院運動醫學科主任林茂森，檢查才知竟是左膝內側副韌帶斷裂，經微創手術修補韌帶，並配合護具支持及運動治療約3個月，終於可以正常運動。

林茂森表示，膝關節是人體內用來支撐重量和維持正常肢體活動的重要關節，舉凡步行、上下樓梯、跑步、跳躍、劇烈運動等都需要依賴膝關節正常運作才能夠順利進行，而副韌帶是膝關節內重要的結構之一，位於膝關節兩側，分為外側副韌帶和內側副韌帶，功能在於維持膝關節橫向運動的穩定度，防止膝關節側面脫位。

林茂森指出，膝內側副韌帶是膝關節最常受傷的結構之一，膝蓋外側遭撞擊，易導致膝蓋外翻或膝蓋扭傷，連帶造成膝內側副韌帶受傷，甚至合併其他結構損傷，如前十字韌帶或半月軟骨。患者受傷時可能會聽到「啪」一聲，或膝蓋內側出現撕裂的感覺，受傷後通常會引起膝蓋腫痛和活動受限，因症狀類似關節炎，常被當成關節炎治療，若未對症下藥，不僅未能痊癒，將使病情更惡化。

林茂森指出，韌帶損傷分成受傷但韌帶沒有斷裂、韌帶部分斷裂及韌帶完全斷裂3種等級，受傷初期建議採間歇性冰敷、適當固定，並多休息。若為1、2級損傷可考量保守治療及配合早期復健治療，嚴重或3級損傷則建議手術，並配合護具支持及後續運動治療改善。

林茂森並提醒民眾，若膝蓋受傷導致持續腫脹疼痛時，不要忍耐拖延，應積極尋求專科醫師的檢查和評估，接受適當治療，才能早期恢復健康的生活。

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