竹縣府擬建寶三水庫 寶山鄉長：應先普及自來水

2019-01-07 15:00

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣長楊文科提議新建寶三水庫解決大新竹地區民生用水問題，引發新竹地區綠黨民代的不滿抗爭；寶山鄉長邱坤桶說，鄉內有寶山、寶二這2座水庫，但自來水普及率只有76％，對寶山鄉親不公平，要談蓋新水庫還不如先普及鄉內自來水接管率。

新竹縣政府表示，中央針對無自來水地區的供水改善計畫，補助偏遠地區辦理自來水延管工程，每年各鄉鎮市的提案需經由水利署評比再決定補助的優先順序，近年來數度協助寶山鄉爭取到這項補助，之後也會持續協助。

「看得到水，喝不到水，這對寶山鄉親情何以堪？」邱坤桶認為，先前寶山、寶二水庫興建的配套措施並沒有做好，導致鄉內對於水庫的反彈頗大，尤其是自來水供水部分，更覺得有被歧視的感覺，希望在討論寶山鄉是不是可以再新建一座水庫前，應該先普及鄉內自來水供水接管率，還給寶山鄉親一個公道。

邱坤桶也說，新建水庫是水利署的權責，有聽說為了因應將來新竹科學園區第3期的徵收和開發的新增供水需求，有可能要新建水庫，但沒聽說是在寶山鄉還是在哪裡，如果要在寶山鄉蓋第3座水庫，中央應該先下鄉聽聽地方意見，取得地方共識後再來做，才不會引發反彈。

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