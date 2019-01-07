守護滷肉飯！ 5600張「防豬瘟」海報貼學童聯絡簿

2019-01-07 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕隨著前幾天金門漂流豬屍被驗出非洲豬瘟，政府相當緊戒，民眾也人心惶惶，教育部今日表示，為了防堵豬瘟及規範廠商落實營養午餐食材驗收，印製海報貼於學童聯絡簿，防堵豬瘟全民動起來。

綜合媒體報導，近日漂流死豬及隨意丟棄斃死豬案件頻傳，民眾擔心豬瘟真的上門來，到時候不只滷肉飯保不住更可能造成經濟嚴重損失，對此教育部也製作了宣傳單要教育學童及家長正確的防堵豬瘟規範。

教育部官網中寫道，因屆寒假及農曆春節期間，為共同防堵非洲豬瘟入侵我國，所以製作了海報及電子單來加強宣導「不自國外攜帶肉類產品入境」等5個相關重點防疫訊息。

教育部表示，要學校慎選營養午餐的食材、規範廠商勿採購疫區產品，更指出，學校營養午餐肉類應用有「CAS台灣優良農產品」標章、「產銷履歷農產品（TAP）」標章抑或知道來源的肉品，並要求校方對廚餘管理建立完整機制。

這次宣傳海報規畫印製5600張，貼於國中、小學學童的聯絡簿上。

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