桃園八德成功橋進行改建工程1/10起封閉到2/1

2019-01-07 14:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府斥5100萬元推動八德區「成功橋改建工程」，預計10日凌晨0點到2月1日晚間12點，封閉成功街到茄苳路口進行施工，用路人應改由周邊替代道路通行，避免不便與危險。

茄苳溪是南崁溪的主要支流，每逢豪大雨，會導致溪水暴漲造成淹水，市府為此推動「成功橋改建工程」，要以鋼構橋體取代原來的鋼筋混凝土橋體，並抬高橋底以利排洪，工務局人員說，成功橋改建工程同時，也會拓寬橋梁前後約100公尺的成功街與鄰近的茄苳路約30公尺等路段，預計3月可完工。

為了橋梁改建工程，施工人員預計10日凌晨0點起，封閉成功橋周邊的成功街到茄苳路口間路段，到2月1日晚間12點止，才會在可以施工、同時讓人車安全無虞通行的前提下，再度開放。

工務局人員建議，成功街等路段封閉期間，人員與小型車輛可改由附近的永豐路374巷、永豐路226巷、茄苳路725巷與聯明街通行，至於大型車應改道聯明街，以免影響施工或發生危險。

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