漫步落羽松林秘境 林內邀訪花漾輕鬆行

2019-01-07 14:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內鄉公所今天在農田水利文物陳列館舉辦「花漾林內漫步松林間」宣傳活動，邀民眾12日及13日兩天賞遊山林水邊秘境，放慢腳步享受生活的悠閒，徜徉落羽松、羅漢松秘境及堤岸步道欣賞黃昏，林內公園、龍過脈步道等周邊景點，也是休閒的好地方。

林內鄉長張維崢說，林內鄉三星路的行道樹的羅漢松大道、農田水利文物陳列館園區內落羽松林及新完成的三號水門人行步道，是雲林農曆年前必來景點，除了欣賞濁水溪河濱風光外，往東眺望玉山群峰，往西可欣賞林內獨有的黃昏美景。

羅漢松大道、落羽松秘境、林內分水工八卦池、龍過脈步道、林內公園等景點，都是春節輕鬆賞遊的好去處，另外，林內特色小吃豬腳飯、排骨飯、芋頭米粉、肉羹等聞名遐邇，相關訊息可上林內鄉公所官網查詢遊覽地圖。

張維崢強調，公所將於12日及13日兩天在農田水利文物陳列館園區舉辦「花漾林內漫步松林間」活動，邀民眾享受輕鬆悠閒的生活，不用出國就可觀賞到日本風情的小鎮田園之美。

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