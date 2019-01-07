竹縣府擬建寶三水庫 縣議員：應先取得地方同意

2019-01-07 14:15

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣長楊文科提議新建寶三水庫解決大新竹地區民生用水問題，引發新竹地區綠黨民代的不滿抗爭，寶山鄉當地的縣議員邱振瑋也說，寶山、寶二這兩座水庫的興建給地方帶來不少困擾，縣府如果想在寶山鄉蓋第三座水庫，應先召開公聽會取得地方同意才行。

邱振瑋是寶山鄉唯一的縣議員，他說在今天以前從來沒有聽說過有寶三水庫的計畫，而且興建水庫的權責應該是經濟部水利署，如果縣府方面有這個構想要跟新竹市政府合作來推動，應該先提出概略計畫跟縣議會溝通，他會在近期召開的縣議會臨時會中質詢這件事。

邱振瑋也說，寶山鄉境內有2座水庫，但過去多年未蒙其利、先受其害，例如水源區保護導致的開發受限，還有先前徵收配套不完善衍生的民怨，過去他花了很多的時間協助化解部分，但還有一些還沒有解決，這些問題縣政府應該和中央設法先行化解，否則寶山鄉的鄉親對鄉內再蓋一座水庫會有很大疑慮。

邱振瑋強調，蓋水庫對地方的影響太大，絕對不是徵收土地給予的補償價金就可以彌補地方損失，他希望縣政府如果真的要做，必須由專業單位分析出利弊得失再來跟地方說明，而且在推動前先做好配套措施，以免為大新竹水資源需求貢獻出家鄉土地的寶山鄉親反而受到二度傷害。

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