管中閔擬明天上任 郝明義喊話蔡賴勿破壞政府治理基礎

2019-01-07 14:21

〔記者林曉雲／台北報導〕台大教授管中閔預計明天上任台大新校長，大塊文化董事長郝明義今天在臉書發文，向總統蔡英文和行政院長賴清德喊話，距離今天下班還有幾個小時，蔡賴有機會可以證明他們未和前教育部長葉俊榮三位一體，勿破壞政府治理基礎。

台大校長遴選瑕疵未解決，校長參選人台大教授吳瑞北、台大名譽教授賀德芬等、台大學生會等均不認同前教育部長葉俊榮突然放行管中閔上任校長，郝明義表示，距離今天1月7日下班還有幾小時，蔡英文和賴清德還有最後的機會證明沒有和葉俊榮一體，並且不要把政府治理的基礎破壞殆盡。

社民黨針對葉前部長「接管」事件也發出聲明稿，在葉俊榮「勉予同意」管中閔擔任台大校長的那一刻，不只全台公民滿頭驚嘆號與問號，就連總統與行政院長也都對此表示錯愕、說明先前並不知情。換句話說，這是一起上級不知情，下屬急放行的荒腔走板鬧劇！

社民黨認為，在內閣將總辭的過渡期間，面對爭議已久的「管案」葉俊榮竟擅自放行，此舉已造成新內閣職權受嚴重侵擾。面對葉俊榮的失當決定，教育部的上級機關行政院若不立即依職權重新審查、作出撤銷，更待何時？

社民黨表示，管中閔一案因爭議重重，涉及法務部、陸委會、中央研究院、監察院及考試院的參與調查與決定，已符合《憲法》中所規範「其他重要事項或涉及各部會共同關係之事項」。在諸般爭議下，管案竟可被葉部長選在行政院訴願會決定的前一天搶先草率放行，其中是否涉及違反貪污治罪條例之瀆職、圖利等罪，定要調查清楚！

他們要求政府慎重看待此事，莫再對外宣稱因大學校長的聘任與否屬於教育部的權責，一旦教育部作出決定，縱使程序上有瑕疵又或者違法，行政院亦無法律依據追回，這般理由過度荒唐，如果真的身處這樣的國家，那麼是否只要衛福部長一時高興，全台灣人都得吃中國豬肉，然後解救無方？

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