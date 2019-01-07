雲林聯合稽察養豬場 「要防堵外縣市廚餘流入」

2019-01-07 13:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為預防非洲豬瘟，今天展開第二輪聯合稽查廚餘養豬場行動，將稽查93場養豬場，其中未具蒸煮設備的有25家，但扣除中央廚餘蒸煮廚餘與吃豆渣的20家，實際未具設備者有5家，將列為第二波輔導高風險對象。

聯合稽察小組強調，目前縣內廚餘均已統一管理，不再餵豬，但是否有養豬戶從外縣市進廚餘餵豬，將是稽察及取締重點，5家重點輔導養豬戶，就有業者從外縣市引進廚餘養豬，這波稽查除要了解業者是否還繼續以廚餘養豬，如果是，也將查廚餘有無經過蒸煮處理，如未依規定辦理，會依法開罰；另外也會防堵外縣市廚餘流入雲林，避免防疫出現漏洞。

雲林縣長張麗善針對禁止廚餘養豬政策推出後續3大工作要點，第一、禁止廚餘養豬要循行政程序辦理公告，由環保署依廢清法第12條規定辦理。第二、廚餘養豬轉型為飼料養豬，衍生飼養成本增加部分的補貼，申請期限自元月2日起到3月31日止，由畜政主管機關辦理，第三、離牧部分，豬隻全部清空後，畜舍及廢水污染防治設施的拆除獎勵金，由畜政單位與中央商定後辦理。

聯合稽察小組第一站抵達西螺頂湳廖姓業者的養豬場，業者表示，在縣長張麗善宣示禁止廚餘養豬前就改餵豬吃飼料，由於飼養成本大增，政府提出每頭豬2200元飼料補貼根本不夠，希望政府能儘速公布配套措施，要不然快撐不下去了。

聯合稽察小組表示，前一波聯合稽查於去年底完成，全縣有93場豬場用廚餘養豬，目前真正使用一般廚餘餵豬，又沒有蒸煮設施的豬場有5場，列為這一波重點輔導對象，一定要輔導改吃飼料或轉型離牧，讓養豬環境的風險降到最低。

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