無人機「熊鷹」戰隊成立 農委會擬監控海漂死豬

2019-01-07 13:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣農業專業航拍進入無人機時代，首款國產定翼型無人機「熊鷹」今天正式交接啟用，農委會副主委李退之表示，熊鷹戰隊加入後，也會進一步討論如何應用在海漂豬監控工作，加強台灣海岸線巡守防護能量。

農委會林務局農林航空測量所今天上午在農委會和平辦公大樓舉行「國產定翼型無人機交機儀式」，農委會副主委李退之宣布2架無人機命名為「熊鷹」，正式加入守護台灣國土的行列，熊鷹製造商為經緯航太公司，董事長羅正方說，零件都是自有國產，這也是科技深根的重大突破。

「熊鷹具備高滯空、高智慧、高航高特性。」羅正方表示，熊鷹是專為台灣地形打造而成的無人機，可以飛越4000公尺高山例如玉山，還能進行低空1000公尺高度的拍攝，1台熊鷹飛行系統加上相機設備約造價1500萬元，滯空時間長達4小時，能飛行350公里，1台容納6公升汽油，相較於有人機節省相當多的成本，一趟完整飛行僅需180元左右的油費。

羅正方指出，搭配公司自行研發的飛行控制地腦，熊鷹可以執行視距外自動導航飛行任務，機上搭載四波段影像中畫符量測型數位相機，單張照片解析度達1億畫素，與福衛五號高空影像結合，形成高空到低空的遙測影像系統。

對於最近頻傳從中國海漂死豬屍體過來，李退之表示，會透過跨部會協商機制討論運用無人機進行海漂豬監控，跟相關部會例如海巡署，如何利用科技工具加強巡守防護能量。經緯航太公司董事長羅正方則指出，無人機在世界各國都是最機動的工具，農政機關可以善用科技工具，以無人機搭配高解析的照相工具，絕對可以追蹤海上情形。

李退之指出，無人機的應用層面，包含掌握農業資源狀況，例如作物種植面積、土地調查、病蟲害等等，未來智慧農業應用也需要航空載具收集資料，協助進行產銷預測和管控，今年會結合地方政府，利用無人機收集天災後農作物狀況，作為地方政府天災補償救助的判斷，透過無人機數據和影像收集加速救助補償工作。

農航所長管立豪在交接儀式中，拉開熊鷹命名卷軸，他說明命名緣由，熊鷹是台灣體型大型猛禽類動物，棲息海拔約1000到3000公尺的常綠森林，正好是定翼型無人機操作高度，也藉此強調無人機的優越性能。

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