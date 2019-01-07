客點10份早餐沒去拿隔天裝沒事 老闆怒：打烊還不敢走

2019-01-07 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕根本惡意棄單！一名在早餐店工作的男網友遇到一名客人，點了10份早餐卻遲遲沒去領取，為了等這名客人，男網友打烊還不敢下班，就怕這名客人突然會來，沒想到隔天，這名客人卻一派輕鬆地說，抱歉，因為沒空才沒拿早餐，讓原PO好無奈。

「這年頭生意已經不是很好做了！」這名男網友到臉書社團「爆怨公社」透露，有客人預定了10份早餐後，卻一直沒等到他過去取餐，想到這10份早餐可能隨時會來取，也不敢賣給別的客人，原PO為了等他，下班還要繼續待在店裡，「明明店就已經打烊了，可是我還要待在店等你來，怕你特地前來拿不到早餐」，快要中午時，原PO還是沒看到客人的蹤影，只好把這10份早餐分送親友。

隔天客人出現在早餐店，卻毫無愧疚感，一派輕鬆地說，「抱歉，我昨天沒空來拿所以就沒來拿早餐了！」原PO聽了也不能拿這名客人怎樣，只能將無奈吞進肚子裡，在心中大嘆一聲，「唉！」

網友看了紛紛留言，「沒空拿就不要訂...暴殄天物」、「沒空也不打電話」、「以後不賣他就好了」、「列入黑名單」、「臉皮有夠厚，當作沒事是那招，重點是還敢去」、「連昨天的錢一起算在裡面」、「先收錢的話，他一定有空來拿」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/