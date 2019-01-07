慈濟證嚴法師 獲頒中正大學名譽博士

2019-01-07 12:55

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國立中正大學今天頒發名譽文學博士給慈濟基金會創辦人證嚴法師，表彰她推動慈善、醫療、教育、人文四大志業的成就。

證嚴法師受頒名譽博士典禮今天在大林慈濟醫院5樓大講堂舉行，除了中正大學師生，更有數百名慈濟體系成員到場觀禮，證嚴法師回贈校方「無量心燈」，場面莊嚴隆重。

中正大學校長馮展華讚揚證嚴法師在文化、社會服務及促進世界和平等貢獻卓著，鄰近的大林慈濟醫院在2000年啟業後，與中正大學機械、心理、生醫等系所長期合作，2016年，中正與佛教慈濟醫療財團法人、大林慈濟醫院簽署合作協議，雙方持續研究失智症、開發智慧型護膝等。

中正大學副校長蔡榮婷說，中正與慈濟的緣分，在創校校長林清江時期已種下；她回憶，校內學生社團慈青社當時成立沒多久，甫啟用的大禮堂，第一位演講者就是證嚴法師，台灣校園當時對宗教性團體、課程的風氣未開，林前校長便肯定慈濟是社會清流，也希望慈青社學生能影響更多大學生為社會帶來改變。

證嚴法師說，對於獲頒名譽博士學位，感謝中正大學提供學術資源給大林慈濟醫院的醫護人員，提升醫護人員的研究與教學能量，感恩校方肯定慈濟人，這份榮耀屬於全球慈濟人。

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