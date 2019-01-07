過年出國更便宜！機票來回省2頓晚餐

2019-01-07 12:51

〔記者陳宜加／台北報導〕過年出國更便宜！由於燃油價格續跌，國籍航空公司將於1月8日起，再度調降燃油附加費，且一次調降2個級距，長程航線來回共將減收26美元、約新台幣800元；短程航線則減收10美元、約新台幣308元，也是1年多來最低點。

上次燃油附加費調降是去年12月，當時航空燃油跌破每桶100美元大關，從台灣出發的短程航線每航段從20美元調降為17.5美元、長程航線從52美元調降為45.5美元；業者也預估，若國際油價續跌，今年春節期間可望再下修。

根據中油1月公告油價，航空燃油平均每桶價格為79.48美元，相較去年12月又下跌超過10美元，已達民航局以每10美元為級距的燃油附加費調整門檻，華航、長榮航空均已報民航局備查，公告自1月8日起再度調降燃油附加費。

長榮公告，1月8日起從台灣出發的短程航線，每航段收取12.5美元、長程航線每航段收取32.5美元、香港航線每航段收取12.5美元。每運送1名長、短程航線旅客，新增燃油成本分別為186、31美元，長榮仍自行吸收83％、60％。

華航則公告，華航每運送1名長、短程航線旅客，新增燃油成本分別為126、27美元，仍自行吸收74％、54％；另自2012年起停止對不占位嬰兒票收費。

民航局表示，燃油附加費依中油公告油價調整，長程線1級距為6.5美元、短程線2.5美元。根據民航局統計，近1年多來燃油附加費最高點落於去年10月，當時國際油價持續上揚，長程線每航段收取52美元、短程線收取20美元。

燃油附加費一次調降2個級距，旅客春節期間出國可望更便宜，若與去年10月比較，長程航線來回共將減收新台幣約1200元之多、短程航線也將減收約新台幣462元；以在國外一般消費換算，旅客至少省下1、2份晚餐錢可以利用。

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