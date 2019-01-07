「蜘蛛精」出沒？網友驚拍到巨大蜘蛛絲覆樹叢

2019-01-07 12:40

［記者鄭名翔／苗栗報導］下雪了？苗栗縣獅潭鄉仙山山區樹梢間一片白茫茫，覆蓋在枯木及花叢上，有如被人披上白紗，相當美麗，但近看才發現竟然是一層層的蜘蛛網，網友將此奇景PO網直呼不可思議，也有網友笑稱有「蜘蛛精」出沒，特有生物研究保育中心表示，有可能是俗稱「人面蜘蛛」結成巨大蜘蛛網，若不影響農作生長勿隨意破壞。

網友在臉書社團「爆廢公社」PO出罕見影像，稱在苗栗縣獅潭鄉仙山山區內發現一大片蜘蛛網，宛如白紗鋪在樹梢花木之間，配上山間靄靄霧氣，讓人乍看之下以為是下雪了，並稱這輩子沒看過這麼大片的蜘蛛網，令人讚嘆大自然的神奇。

影像PO網後也引發網友熱議，有人直呼是「蜘蛛精」出沒，「要來抓唐僧的」，還有人讚嘆是藝術家化身成為蜘蛛，但也有人覺得「怕怕的」，直呼蜘蛛是要抓鴿子嗎？

特有生物研究保育中心指出，巨型蜘蛛網常見是人面蜘蛛吐絲結網，直徑可達一公尺，絲的強度高、拉力強，故網子十分堅固，有些小型鳥類撞上恐會被困住，在全台野外平地至低海拔地區皆可見，呼籲民眾，若不影響農作物生長，勿輕易破壞，確保生態平衡。

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