國內頻傳丟棄死豬 農委會︰確認來源一定開罰

2019-01-07 12:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣國內死豬隨意棄置的案例頻傳，農委會副主委李退之今天表示，除了死豬加強抽驗，也會要求業者做好生物安全防治工作，棄置死豬的來源確認後，就會依照法規開罰。

各地棄置死豬案例頻傳，李退之今天參加國產定翼型無人機交機儀式後表示，已經啟動北中南東4分區，4個大學相關系所加入分區檢驗能量，最後定序確認要到國家級實驗室，現在大家可以看到基本趨勢，邊境攔截棄置桶中的棄置豬肉品幾乎都是陽性反應，邊境檢驗會保持高度警戒，至於國內可能的中國肉製品，病死豬都會加強抽檢，保持高度警覺。

李退之說，廚餘只是可能傳播的管道之一，現在會依照災防應變體系，啟動疫情和案例的回報機制，也會透過產業界脈絡，要求所有畜牧場做好生物防治安全工作，車輛人員都是可能的傳播管道，會要求產業單位進行每一場的輔導和履勘，確保達到安全要求，至於棄置死豬的業者，確認棄置豬隻來源就會依照相關法規進行處置。

至於地方防災中心演習進度，李退之表示，各縣市非洲豬瘟災防應變中心都已經開設，各縣市演習日期也已經排定，1月10日就會有3個縣市包含桃園、新竹和花蓮會進行第一次演習演練。

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