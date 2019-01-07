獨家》關西86歲「最強阿太」 拉單槓、伏地挺身沒在怕

2019-01-07 12:31

［記者黃美珠／關西報導］當過傘兵的新竹縣關西鎮86歲阿公黃賢仁，迄今體力不輸年輕人，原來他用種橘子、整理橘子園當健身運動，現在拉單槓、做伏地挺身，據說一口氣50下沒在怕，反而是旁人看得驚呼連連，因為已經4代同堂，所以黃賢仁被封「關西最強阿太」！

黃賢仁說，他每天清晨4點多就起床，屋內外灑掃後，就是摸黑到橘子園整理佔地1甲左右的園子，期間除中午吃飯後稍事休息，其他時間都在橘子園內打轉，就這樣一直忙到日落，日復一日。

他很自豪自己當傘兵退伍後體能狀況始終維持得不錯，這跟他長年勞動耕作脫不了關係。因為他花時間、功夫，用打造高爾夫球場綠地的方式，「搞工」地整理自家的橘子園，還替果樹、景觀樹做造型。

除了前述勞動，他習慣赤腳踩地，也仍維持拉單槓、做伏地挺身的習慣，所以他在果園旁設了單槓架，心血來潮就做一下，意外成為來客津津樂道的話題後，儼然成為他觀光果園內的另個「special」。

黃賢仁說，他不僅一口氣可以拉上10個單槓沒有問題，還有能力在單槓上做後空翻、倒掛金勾等動作。做完單槓也能立刻就仆身在草地上接力做伏地挺身，一口氣做上50下！

儘管黃賢仁童心未泯躍躍欲試想跟在場者一展「實力」，但上林社區發展協會總幹事曾宏煇考慮到老人家年事已高且有輕微氣喘，所以總是會適時滿足老人家的表演慾後幫忙「踩煞車」，就是希望這個社區的一寶能持續頭好壯壯下去「呷霸二」。

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