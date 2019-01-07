天沒亮就來排！鹿港長青學苑氣功、歌唱班報名秒殺

2019-01-07 12:19

〔記者湯世名／彰化報導〕天沒亮就來排！幾乎年年爆滿的彰化縣鹿港鎮長青學苑第62期研習班今天開放報名，首日65歲以上民眾免費，有民眾清晨5點就來排隊，8點不到排隊人潮已有200多人，17個研習班都很熱門，其中氣功ABC班及歌唱A班更是報名秒殺額滿，完成報名的銀髮族都相當開心。

鹿港鎮長青學苑第62期共有17門課程，其中以氣功、日語、歌唱班等最受歡迎，由於第1階段65歲以上鹿港鎮民報名及上課皆免費，因此今天吸引大批民眾排隊，鎮公所前的人龍相當壯觀。第一天的報名人數估計逾300人，已達到總人數的4分之3。

清晨5點就來排隊報名並拔得頭籌的東崎里民陳鈺興說，他今年66歲，剛好達到免費上課的門檻，經由社區大學氣功班同學介紹認為非常值得，而來報名氣功班及日語班，能夠第一個完成報名非常開心。

鹿港鎮長許志宏表示，10日起將開放第2階段60歲以上至64歲設籍鹿港鎮的民眾報名，每年每班報名費400元，學費400元，總共只需繳800元就可以上一整年的課程，非常實惠。第三階段報名自15日起，將開放設籍鹿港鎮55至59歲的民眾，以及55歲以上設籍其他鄉鎮市的民眾報名，報名費每年每班400元，學費1000元，歡迎大家來報名，未來還會視鄉親的需求來調整課程，希望讓大家都能夠追求新知充實自我。

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